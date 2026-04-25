"The White Lotus": Helena Bonham Carter abandonó la temporada 4

La actriz británica Helena Bonham Carter abandonó la cuarta temporada de "The White Lotus" cuando la serie se encontraba en pleno rodaje en la Costa Azul francesa.

Un portavoz de HBO confirmó a The Hollywood Reporter la salida de la intérprete por diferencias sobre el guion: "Con el rodaje en marcha de la cuarta temporada, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no se adecuaba (con ella) una vez en escena".

Aunque los guionistas reescribirán los capítulos, no por ello Bonham Carter piensa regresar al rodaje, con lo que la serie, que escribe y dirige White, necesitará una nueva actriz.

La serie ambientó sus ciclos previos en Hawái, Italia y Tailandia, y en su cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus en la Riviera Francesa a lo largo de una semana, coincidiendo con el Festival de Cine de Cannes.

Bonham Carter, de 59 años, iba a compartir elenco con reconocidas figuras del cine y la televisión como Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros. A ellos se suman actores como Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield.