Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Series

Helena Bonham Carter y Chris Messina protagonizarán la temporada 4 de "The White Lotus"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

El cuarto ciclo de la serie se desarrollará en Francia.

Helena Bonham Carter y Chris Messina protagonizarán la temporada 4 de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La aclamada Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina protagonizarán la cuarta temporada de "The White Lotus", que se desarrollará en Francia, confirmó este jueves la plataforma HBO.

Por el momento se desconoce el rol que interpretará el elenco de la nueva entrega de la serie, una sátira social con elementos de drama y comedia que se presenta como uno de los proyectos más exitosos de HBO de las últimas temporadas.

El nuevo trío se une al elenco previamente anunciado: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

La tercera entrega de este aclamado programa, dirigido por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

Desde su estreno en 2021, "The White Lotus" ha recibido 15 premios Emmys y 66 nominaciones a estos premios, que reconocen el trabajo de las mejores series de televisión.

También lideró los apartados de televisión en la última edición de los Globos de Oro con seis menciones, aunque se fue de vacío.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada