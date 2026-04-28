"The White Lotus": Laura Dern reemplaza a Helena Bonham Carter en la temporada 4

Laura Dern sustituyó a Helena Bonham Carter en la cuarta temporada de "The White Lotus", luego de que la actriz británica abandonara la serie en pleno rodaje en la Costa Azul francesa.

Este sábado, desde HBO confirmaron que la salida se debió a diferencias sobre el guion, ya que, "con el rodaje en marcha de la cuarta temporada, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no se adecuaba (con ella) una vez en escena".

Aunque los guionistas reescribirán los capítulos, Bonham Carter no pensaba regresar, con lo que la serie necesitó una nueva actriz y ahí es donde entró Dern.

Eso sí, según lo informado por Variety, Dern no interpretará el papel que tenía Bonham Carter, sino un nuevo personaje creado para ella por el propio White.

Lo curioso es que la actriz de "Jurassic Park" y "Big Little Lies" ya había estado en "The White Lotus" con un particular cameo, entregando su voz para una llamada telefónica en la segunda temporada.

Además, Dern ya había trabajado con White en la película "Year of the Dog" de 2007, además de haber creado juntos la comedia dramática "Enlightened", también para HBO.

La serie ambientó sus ciclos previos en Hawái, Italia y Tailandia, y en su cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus en la Riviera Francesa a lo largo de una semana, coincidiendo con el Festival de Cine de Cannes.

Dern se incorpora a un elenco internacional formado por reconocidas figuras del cine y la televisión como Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros. A ellos se suman actores como Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield.