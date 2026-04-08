Tras polémica por Neil Gaiman: "Good Omens" ratificó la fecha de su gran final

La serie "Good Omens" ratificó el estreno de su tercera y última temporada para el próximo 13 de mayo en el streaming Prime Video, tras la decisión de restructurar y acotar el desenlace a raíz de la salida de su cocreador Neil Gaiman por las acusaciones de abuso sexual en su contra.

El novelista, quien comparte con Terry Pratchett la autoría del libro que inspira la serie, "Buenos Presagios", abandonó la producción luego de ser acusado de abuso sexual por diversas mujeres.

Aquello obligó a Amazon MGM Studios a realizar una reestructuración creativa del ciclo final, ya que Gaiman no solo era guionista, sino que también showrunner y productor.

Finalmente, se optó por acotar la temporada y cerrar la historia del demonio "Crowley" (David Tennant) y el ángel "Aziraphale" (Michael Sheen) con un solo capítulo de larga duración, que se extenderá por 90 minutos y sin tener a Gaiman en su desarrollo.

La serie también tantea la segunda venida de Jesús, que será interpretado por Bilal Hasna en su regreso a la Tierra.

Aquel evento no es parte del libro, pero Gaiman y Pratchett siempre planearon usarlo en una posible secuela de la novela al haber trazado con anterioridad "lo que pasaría después" con estos personajes.

La primera temporada trató de cómo prevenir el Armagedón, las profecías peligrosas y el fin del mundo, mientras que la segunda temporada fue dulce y gentil, pero terminó de una forma mucho menos alegre de lo que un ángel y un demonio habrían esperado.

Ahora en la tercera temporada, lidiaremos con el fin del mundo otra vez, ya que los planes para el Armagedón están saliendo mal y solamente "Crowley" y "Aziraphale" tendrán esperanzas de arreglarlo si trabajan juntos. Pero por el momento, no se hablan.

Ya pueden revivir las dos primeras temporadas de "Good Omens" en Prime Video.