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Tópicos: Magazine | Streaming

¡Viva Macondo! "Cien años de soledad" liberó el tráiler de su segunda parte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Netflix estrenará en agosto los nuevos episodios de la célebre historia de los "Buendía".

¡Viva Macondo!
 Netflix

La segunda parte tendrá siete episodios de cara al gran final que llegará el 26 de agosto.

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Netflix presentó este viernes el tráiler de la segunda parte de "Cien años de soledad", la serie basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, que se estrenará en agosto.

En la primera parte, que fue estrenada en diciembre de 2024, la serie nos llevó a "un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios", y en la segunda abordará su progreso y decadencia.

"En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia 'Buendía' y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena", señaló el gigante del streaming.

La segunda parte fue dirigida por los colombianos Laura Mora, que participó en la primera y en esta ocasión dirige cuatro episodios, y Carlos Moreno ("Perro come perro") al frente de los otros tres.

Los siete episodios de la última parte se estrenarán el 5 de agosto, mientras que el "Gran Final" de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano llegará el 26 de agosto a Netflix.

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