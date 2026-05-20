Netflix fijó estreno de la parte final de "Cien años de soledad"

Netflix anunció que la segunda parte de "Cien años de soledad", la serie basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, se estrenará el próximo 5 de agosto, presentando el tráiler de los ocho episodios que concluirán la célebre historia de los "Buendía".

En la primera parte, que fue estrenada en diciembre de 2024, la serie nos llevó a "un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios", y en la segunda abordará su progreso y decadencia.

"En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena", señaló Netflix.

La segunda parte fue dirigida por los colombianos Laura Mora, que participó en la primera y en esta ocasión dirige cuatro episodios, y Carlos Moreno ("Perro come perro") al frente de los otros tres.

"Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", afirmó Mora.

Los primeros siete episodios de la última parte se estrenarán el 5 de agosto, mientras que el "Gran Final" de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano que llegará el 26 de agosto a Netflix.