Confunden a un urólogo con un ufólogo en plena transmisión en vivo

Un hilarante momento se vivió en una transmisión en vivo en Argentina cuando un programa de streaming quiso conversar con un ufólogo y, por error, se contactó con un urólogo.

Todo ocurrió en el programa "Y qué", del canal de streaming y radio Vorterix, donde el panel encabezado por el humorista Guille Aquino se encontraba abordando los documentos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) que fueron desclasificados por EE.UU.

Para profundizar respecto a estos archivos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre, la producción contactó a un especialista, sin dar cuenta de que cometieron un grave error hasta que el contacto salió al aire.

"¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?", preguntaron desde el panel, donde el entrevistado rápidamente dio cuenta del error al responder: "Yo soy urólogo, no ufólogo".

El panel luchó por resistir las risas ante el hilarante malentendido, que rápidamente se viralizó en redes, con el propio urólogo tomándose con humor la situación al decir que "es parecido, pero no es lo mismo".

Al final, sin perder el humor, el programa decidió seguir adelante con la entrevista y hasta le preguntaron al urólogo si creía en vida en otros planetas. "No, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé", respondió, momento en el que el panel simplemente no resistió más y soltó carcajadas.