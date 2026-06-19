Empedrado se hace viral por sus "concursos de callampas"

La "Fiesta del Hongo Silvestre" tendrá lugar el viernes 4 y sábado 5 de julio, y para promocionarla, la municipalidad de Empedrado optó por una estrategia lúdica, que rápidamente se viralizó por el doble sentido al que apelaron sus publicaciones en redes sociales.

La muestra de gastronomía, artesanía y música -principalmente ranchera- tendrá lugar en la Plaza de Armas de la localidad maulina.

Pero también hay concursos, con premios de 50 mil pesos para los ganadores, y fue ahí donde nació la creatividad: "La callampa en 100 palabras", "Quién pela la callampa más rápido" y "Quien trae la callampa más grande".

"Ojalá lo transmitan en vivo,la callampa hay que llevarla o te dan una de allá?" o "vine por los comentarios..." fueron algunos de los comentarios en las publicaciones.