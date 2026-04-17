Influencer asesinó a su pareja e intentó culpar a su perro: Recibió 75 años de cárcel

La justicia de Estados Unidos condenó a 40 años de cárcel al influencer Kaleb Mickens, de 34 años, conocido como "Cash Cartier", por el asesinato de su pareja, Sheila Cuevas, ocurrido en 2023 en el estado de Texas.

El caso generó impacto debido a que, en un inicio, el acusado intentó responsabilizar a su perro por la muerte de la mujer. De hecho, fue él mismo quien llamó a la policía el 8 de octubre de ese año, señalando que su pareja había sido atacada por el animal.

Sin embargo, con el avance de la investigación, peritajes forenses descartaron esa versión, ya que las lesiones no coincidían con un ataque de mascota, por lo que a partir de ese momento, las sospechas se centraron en Mickens.

Pese a ello, el animal fue sacrificado en los primeros días tras el hecho, según informó The New York Post.

Con el desarrollo de la causa, las pruebas llevaron a la detención del influencer, quien finalmente confesó el crimen. Según se estableció, drogó a la víctima y luego la agredió hasta causarle la muerte.

Además de la condena principal por el homicidio, el tribunal dictó otras penas en su contra, con 75 años de cárcel en total, entre ellas 20 años de cárcel por agresión agravada, 15 años por agresión con arma.

La fiscalía presentó testimonios de otras mujeres que denunciaron haber sido víctimas de agresiones y manipulación por parte de Mickens.