Mon Laferte es nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras histórico paso por el Festival

La cantante Mon Laferte fue reconocida este viernes 27 de febrero de 2026 como Hija Ilustre de Viña del Mar, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de la ciudad, tras su reciente y aplaudida participación en la Quinta Vergara donde obtuvo la Gaviota de Platino.

El otorgamiento fue realizado por la alcaldesa Macarena Ripamonti en representación de la Municipalidad de Viña del Mar.

En su tercera participación en el certamen viñamarino, la intérprete consolidó su vínculo con la Quinta Vergara al recibir la Gaviota de Platino, galardón reservado a artistas con más de 30 años de trayectoria.

Ese es precisamente el caso para Monserrat Bustamante Laferte, nacida el 2 de mayo de 1983 en el barrio Gómez Carreño, quien inició su carrera en el programa "Rojo, fama/contrafama" en 2003 y posteriormente desarrolló una trayectoria en México y otros países de América Latina y Europa.

Su conexión con la Ciudad Jardín no solo es artística, sino también biográfica, al haber dado allí sus primeros pasos como cantautora.

La distinción de Hija Ilustre es una atribución de las municipalidades chilenas, aprobada por los respectivos concejos, y responde a una tradición que reconoce a personas nacidas en la comuna o con un vínculo relevante con ella, por su aporte cultural, social, deportivo o político.

Protección de humedales

El acto estuvo marcado por un incidente cuando un joven interrumpió la ceremonia con una pancarta contra la construcción inmobiliaria en humedales.

"No más edificios en los humedales", gritó en medio del reconocimiento. Personal de seguridad intervino para controlar la situación, mientras parte del público le pedía silencio.