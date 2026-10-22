Muere a los 30 años creador del popular videojuego Stick Run: Se habría prendido fuego

El creador del popular videojuego Stick Run, Manuel Otto, falleció a los 30 años en Alemania, tras presuntamente haberse prendido fuego durante una transmisión en vivo en Twitch.

Según dieron a conocer los medios locales, un vecino advirtió las llamas e intentó apagar el fuego, pero sus esfuerzos no lograron evitar la muerte del hombre.

Desde la cuenta oficial de Stick Run confirmaron el fallecimiento de su creador y aseguraron que el registro fue eliminado de Twitch.

"Instamos a la comunidad a abstenerse de difundir información no verificada o especulaciones. Si disponen de alguna información que pueda ayudar a esclarecer las circunstancias que rodean este incidente, les rogamos que se ponga en contacto con nosotros o con las fuerzas de seguridad de su localidad", indicó la cuenta en uno de sus comunicados.

Por su parte, un portavoz de Twitch confirmó que la plataforma retiró el canal del desarrollador y los videos relacionados con su muerte, además de lamentar lo ocurrido.

"Lo ocurrido es horrible; la salud mental y el bienestar de nuestra comunidad son de suma importancia para nosotros", declaró la empresa, que también llamó a quienes estén atravesando momentos difíciles a buscar ayuda y recordó que dispone de herramientas para acceder a recursos de apoyo en salud mental.

Otto creó Stick Run en 2010, cuando tenía apenas 14 años, y lo lanzó como un juego gratuito para Facebook, una propuesta que alcanzó gran popularidad y que, según cifras difundidas por medios especializados, ha sido jugada por más de 43 millones de personas en computadores y teléfonos celulares.