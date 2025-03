Mujer de 64 años pensó estar en una relación con Enrique Iglesias: Perdió más de $3 millones

Una mujer de 64 años perdió cerca de $3 millones de pesos, luego que creyera estar en una relación amorosa con Enrique Iglesias durante dos años.

Guadalupe Cepeda aseguró haber conocido al supuesto cantante tras recibir un mensaje directo de él al haberse unido a un grupo de fans en redes sociales.

La situación fue expuesta en el programa estadounidense "Primer Impacto", donde la mujer aseguró públicamente estar enamorada del artista, y le pidió que le confirmara si efectivamente se quería casar con ella para dejar a su esposo.

La persona detrás de la estafa le había prometido comprarle una casa y hasta le mostró una imagen del supuesto anillo de compromiso que le daría.

El esposo de la mujer sólo descubrió la situación cuando regresó del trabajo y vio a su cónyuge con las maletas listas para huir junto al artista. Sin embargo, se dio cuenta que todo se trataba de una estafa al descubrir que el código del número de teléfono por el cual recibía mensajes pertenecía a Nigeria.

La mujer posteriormente confirmó su teoría al confesar que había mandado más de tres millones de pesos en tarjetas de regalo.

"Me dijo 'es que yo te amo y siempre voy a estar contigo. Si tu marido no te quiere aquí estoy yo. Te quiero y para toda la vida'", dijo la mujer, ante lo cual su esposo aseguró que "Guadalupe me dijo que estaba enamorada y que se iba a ir con Enrique. Le dije 'si es el verdadero Enrique adelante'".

Pese a que la policía le explicó a la pareja que este tipo de estafas es común, aseguró querer ver cara a cara a Enrique Iglesias para convencerse de que todo se trata de un engaño.