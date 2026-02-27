¿Qué es un Hijo Ilustre? Las polémicas distinciones que han marcado a municipios en Chile

El reciente debate en redes sociales tras el nombramiento de Mon Laferte como Hija Ilustre de Viña del Mar volvió a instalar una pregunta que aparece cada cierto tiempo en la discusión pública: ¿qué significa realmente esta distinción y bajo qué criterios se otorga?

En Chile, el título de Hijo Ilustre es una atribución de las municipalidades, que debe ser aprobada por el concejo municipal. No existe una regulación específica en la Ley Orgánica de Municipalidades que establezca requisitos uniformes a nivel nacional.

Más bien, se trata de una práctica basada en la tradición, mediante la cual cada comuna reconoce a personas nacidas en su territorio o estrechamente vinculadas a él por su trayectoria, aporte cultural, deportivo, social o político, como ha consignado la prensa nacional en distintas oportunidades.

Cuando el homenajeado no nació en la comuna, el reconocimiento puede adoptar otras denominaciones, como ciudadano ilustre, vecino ilustre o visita ilustre.

La amplitud de criterios ha generado controversias a lo largo de los años. Uno de los casos más conocidos es el de Augusto Pinochet, quien fue declarado Hijo Ilustre en más de 14 comunas durante la dictadura, aunque con el paso de los años varias municipalidades han revocado esos reconocimientos.

Otro episodio significativo ocurrió en 2015, cuando el Concejo Municipal de Providencia revocó la condición de hijo ilustre al sacerdote Fernando Karadima, tras las condenas por abusos sexuales.

Otras figuras ilustres

Pero no todos los casos han estado ligados a controversias políticas o judiciales. La categoría también ha sido otorgada a figuras del deporte, la cultura y la música.

A continuación, un pequeño compilado de algunas distinciones de Hijos, Vecinos, Visitas o Ciudadanos Ilustres:

Deporte

Alexis Sánchez - Tocopilla

Iván Zamorano - Cerrillos

Marcelo Salas - Temuco

Claudio Bravo - Buin

Arturo Vidal - San Joaquín

Eduardo Vargas - Renca

Marcelo Ríos - Vitacura

Fernando González - La Reina

Nicolás Massú - Viña del Mar

Marcelo Bielsa - Vecino Ilustre de Macul

Harold Mayne-Nicholls - Vecino Ilustre de Macul

Eugenio Mena - San Felipe

Literatura

Gabriela Mistral - Hija Predilecta de Vicuña / Hija Ilustre de Paihuano

Pablo Neruda - Parral

Pablo de Rokha - Licantén

Nicanor Parra - La Reina y Chillán

Vicente Huidobro - Cartagena

Marta Brunet - Chillán

Música

Violeta Parra - San Carlos

Manuel García - Arica

Américo - Arica

Ra Díaz - Viña del Mar

Mon Laferte - Viña del Mar

Mauricio Enrique Castillo Moya ("Chinoy") - San Antonio

Victor Jara - Estación Central (a título póstumo, 2022)

Margot Loyola - Varias, entre ellas Valparaíso y Linares

Pailita - Punta Arenas

Televisión/Espectáculo

Leonardo Farkas - Viña del Mar

Felipe Camiroaga - Villa Alegre

Bombo Fica - Purén

Jorge Pedreros - La Cisterna

Tennyson Ferrada - El Bosque

Luis Alarcón - Lo Barnechea

Fernando Godoy - Iquique

Jorge López - Llay Llay

Francisco Saavedra - Curicó

Figuras internacionales

Fidel Castro - Valparaíso, San Miguel y Punta Arenas

Dalai Lama - Visita Ilustre de Santiago

