¿Qué es un Hijo Ilustre? Las polémicas distinciones que han marcado a municipios en Chile

El reciente debate en redes sociales tras el nombramiento de Mon Laferte como Hija Ilustre de Viña del Mar volvió a instalar una pregunta que aparece cada cierto tiempo en la discusión pública: ¿qué significa realmente esta distinción y bajo qué criterios se otorga?
En Chile, el título de Hijo Ilustre es una atribución de las municipalidades, que debe ser aprobada por el concejo municipal. No existe una regulación específica en la Ley Orgánica de Municipalidades que establezca requisitos uniformes a nivel nacional.
Más bien, se trata de una práctica basada en la tradición, mediante la cual cada comuna reconoce a personas nacidas en su territorio o estrechamente vinculadas a él por su trayectoria, aporte cultural, deportivo, social o político, como ha consignado la prensa nacional en distintas oportunidades.
Cuando el homenajeado no nació en la comuna, el reconocimiento puede adoptar otras denominaciones, como ciudadano ilustre, vecino ilustre o visita ilustre.
La amplitud de criterios ha generado controversias a lo largo de los años. Uno de los casos más conocidos es el de Augusto Pinochet, quien fue declarado Hijo Ilustre en más de 14 comunas durante la dictadura, aunque con el paso de los años varias municipalidades han revocado esos reconocimientos.
Otro episodio significativo ocurrió en 2015, cuando el Concejo Municipal de Providencia revocó la condición de hijo ilustre al sacerdote Fernando Karadima, tras las condenas por abusos sexuales.
Otras figuras ilustres
Pero no todos los casos han estado ligados a controversias políticas o judiciales. La categoría también ha sido otorgada a figuras del deporte, la cultura y la música.
A continuación, un pequeño compilado de algunas distinciones de Hijos, Vecinos, Visitas o Ciudadanos Ilustres:
Deporte
- Alexis Sánchez - Tocopilla
- Iván Zamorano - Cerrillos
- Marcelo Salas - Temuco
- Claudio Bravo - Buin
- Arturo Vidal - San Joaquín
- Eduardo Vargas - Renca
- Marcelo Ríos - Vitacura
- Fernando González - La Reina
- Nicolás Massú - Viña del Mar
- Marcelo Bielsa - Vecino Ilustre de Macul
- Harold Mayne-Nicholls - Vecino Ilustre de Macul
- Eugenio Mena - San Felipe
Literatura
- Gabriela Mistral - Hija Predilecta de Vicuña / Hija Ilustre de Paihuano
- Pablo Neruda - Parral
- Pablo de Rokha - Licantén
- Nicanor Parra - La Reina y Chillán
- Vicente Huidobro - Cartagena
- Marta Brunet - Chillán
Música
- Violeta Parra - San Carlos
- Manuel García - Arica
- Américo - Arica
- Ra Díaz - Viña del Mar
- Mon Laferte - Viña del Mar
- Mauricio Enrique Castillo Moya ("Chinoy") - San Antonio
- Victor Jara - Estación Central (a título póstumo, 2022)
- Margot Loyola - Varias, entre ellas Valparaíso y Linares
- Pailita - Punta Arenas
Televisión/Espectáculo
- Leonardo Farkas - Viña del Mar
- Felipe Camiroaga - Villa Alegre
- Bombo Fica - Purén
- Jorge Pedreros - La Cisterna
- Tennyson Ferrada - El Bosque
- Luis Alarcón - Lo Barnechea
- Fernando Godoy - Iquique
- Jorge López - Llay Llay
- Francisco Saavedra - Curicó
Figuras internacionales
- Fidel Castro - Valparaíso, San Miguel y Punta Arenas
- Dalai Lama - Visita Ilustre de Santiago
Política
- Patricio Aylwin - Providencia
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle - Osorno
- Michelle Bachelet - La Serena
- Gladys Marín - La Florida
- Miguel Kast - Paine
- Rodrigo Peñailillo - Cabrero
- André Sougarret - Machalí