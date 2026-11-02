El exitoso museo de 31 Minutos volverá a Chile

Luego de tres años de gira por México, la exitosa exhibición de 31 Minutos regresará a Chile en el marco de una extensa agenda de reestrenos para el 2027.

Museo 31, que convocó a más de 135 mil personas en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil en 2024 y arrasó en su paso por tierras mexicanas, donde existe la segunda mayor fanaticada del emblemático noticiero fuera de Chile, es una retrospectiva que incluye títeres, objetos y maquetas, backstage de los episodios, canciones de la serie y microdocumentales que revelan las anécdotas más hilarantes de "Tulio Triviño" y compañía.

"También vuelve a Chile, después de una gira de tres años por México, el Museo 31, que es un lugar que vamos a anunciar muy pronto, aún no puedo contar el lugar", adelantó Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, al conversar con Culto.

Además del primer show en un estadio, con "Radio Guaripolo II" presentándose en el Claro Arena el próximo 20 de diciembre -poco antes de Navidad, incluyendo un repertorio de canciones navideñas-, Díaz señaló que el próximo año será movido para el equipo de 31 Minutos.

"Hasta ahora hay tres funciones de 'El Quijote' y cuatro de 'Romeo y Julieta' en el CorpArtes, son montajes que nosotros hicimos especialmente para el Teatro a Mil. El 'Romeo y Julieta' no lo hacemos hace mucho, 'El Quijote' lo veníamos haciendo hasta hace poco, así que vamos a volver a esas versiones. Tienen como la gran gracia de que son versiones de los clásicos, no al pie de la letra, pero son nuestra versión de los clásicos. Ahora estamos trabajando en remontar eso con versiones nuevas, no es la misma versión que montamos originalmente, con canciones distintas", indicó.

A todo ello se suma también "la edición de vinilos, principalmente uno de "Romeo y Julieta", que lo estamos logrando como vinilo y audiolibro, probablemente el Tiny Desk también".