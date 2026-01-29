Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

A poco de la gran final: Claudio Valdivia fue eliminado de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista no logró conseguir un cupo en la gran final del programa.

A poco de la gran final: Claudio Valdivia fue eliminado de
A pocos días de su final, "Fiebre de Baile" vivió una nueva jornada de eliminación la noche de este miércoles. 

En esta oportunidad, Gabriel Urzúa, Camila Andrade y Claudio Valdivia pasaron por la pista de baile para buscar su lugar en la gran final. 

Luego de que el actor fuera salvado por el público, con el 58% de los votos del público, el exchico reality y la modelo quedaron en la cuerda floja. 

Finalmente, las notas del jurado determinaron que Valdivia no llegaría a la última semana del programa, obteniendo 29 puntos contra los 32 de Andrade. 

"Estoy tranquilo", dijo al momento de decir adiós. "Nos vemos en el Movistar y que gane el mejor". Asimismo, el exfutbolista admitió que Urzúa es su favorito para ganar el programa. 

La gran final de "Fiebre de Baile" se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena, y contará con presentaciones de Kidd Voodoo, Zúmbale Primo y Power Peralta. 

