A poco de la gran final: Claudio Valdivia fue eliminado de "Fiebre de Baile"

A pocos días de su final, "Fiebre de Baile" vivió una nueva jornada de eliminación la noche de este miércoles.

En esta oportunidad, Gabriel Urzúa, Camila Andrade y Claudio Valdivia pasaron por la pista de baile para buscar su lugar en la gran final.

Luego de que el actor fuera salvado por el público, con el 58% de los votos del público, el exchico reality y la modelo quedaron en la cuerda floja.

Finalmente, las notas del jurado determinaron que Valdivia no llegaría a la última semana del programa, obteniendo 29 puntos contra los 32 de Andrade.

"Estoy tranquilo", dijo al momento de decir adiós. "Nos vemos en el Movistar y que gane el mejor". Asimismo, el exfutbolista admitió que Urzúa es su favorito para ganar el programa.

La gran final de "Fiebre de Baile" se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena, y contará con presentaciones de Kidd Voodoo, Zúmbale Primo y Power Peralta.