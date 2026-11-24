El futuro de "Vértigo Extremo" estaría en evaluación en Canal 13, luego de que surgieran versiones sobre una posible salida anticipada del espacio.

Según comentó Fany Mazuela en el programa de farándula "Zona de Estrellas", el estelar podría salir del aire antes de lo previsto, ya que no habría conseguido los resultados esperados, pese al trabajo de sus conductores.

"Lamentablemente, aunque los conductores Pamela Díaz y Sergio Lagos le han puesto todo, no ha prosperado el programa, no rinde los frutos que debería haber rendido y además es muy caro de hacer", sostuvo la periodista.

Uno de los factores que complicarían su continuidad sería el presupuesto, debido a los costos de invitados, locaciones y alojamiento para el equipo. En el panel también se mencionaron honorarios cercanos al millón de pesos por cada día de grabación para los participantes.

Los problemas de "Vértigo Extremo"

En el programa de Zona Latina también se apuntó a una falta de dirección en el estelar, debido a supuestas intervenciones de ejecutivos en sus contenidos. "También me dicen que hay ejecutivos que meten las manos en los capítulos y que hay semanas que piden más farándula y a la otra semana piden menos farándula. No tienen un norte muy definido", afirmó Mazuela.

A estos cuestionamientos se suman sus resultados de audiencia. Según cifras de rating definitivo citadas por El Filtrador, el programa pasó de 359.329 personas el 2 de noviembre a 255.682 el lunes 16, una baja de un 28,8% en dos semanas.

Además, en el espacio farandulero se aseguró que "La Fiera" ya habría comunicado su decisión de dejar Canal 13, mientras que su contrato se extendería hasta diciembre.

Otro antecedente que enfrenta el estelar es la salida de Javiera Díaz de Valdés, quien abandonó las grabaciones tras la primera jornada, luego de un cruce con Pamela Díaz por el horario de término. La actriz publicó posteriormente un comunicado en el que atribuyó su decisión a "las condiciones de producción".