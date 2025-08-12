Reingreso: Mike Milfort reaparece en "Mundos Opuestos"

El modelo e influencer Mike Milfort, recordado como el primer eliminado de "Mundos Opuestos" y uno de los participantes más queridos de la temporada, volverá al encierro del reality de Canal 13.

La noticia fue anunciada por Francisco Halzinki, en el programa "¡Hay que decirlo!" de la misma estación, y en el adelanto en pantalla se ve a Mike reapareciendo en la casona que divide El Futuro y El Pasado mediante un acto de magia protagonizado por dos ilusionistas. La sorpresa desata la euforia de sus excompañeros, quienes lo reciben con gritos y abrazos.

Milfort, quien dejó el programa en su primera semana tras perder un duelo contra Princeso, aseguró que en esta ocasión buscará aprovechar al máximo su estadía: "Quiero batir mi propio récord y durar dos semanas ahora", bromeó, según consignó el canal.

Su regreso cuenta con el respaldo de su esposa, Melany, a pesar de que ambos tienen una hija de poco más de un año. "Mi señora se puso feliz de que yo reingrese, porque dijo que iba a traer platita a la casa... y que así los voy a dejar de hinchar tanto", comentó.

Con entusiasmo, Mike anticipó que quiere reencontrarse con Alan, Chilota, Evelyn, Diego, la Vale y el resto de sus compañeros: "Como no alcancé a agarrarle mala a alguien, no hay nadie que no quiera ver". Entre sus objetivos, mencionó participar por primera vez en una competencia de equipos y conocer mejor a todos los integrantes de la casa.