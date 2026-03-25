Cecilia Gutiérrez regresa a Canal 13 tras polémica en "Primer Plano"

Durante los últimos días, el panel de "Primer Plano" se ha visto envuelto en una guerra de acusaciones entre Cecilia Gutiérrez, Danilo 21 y Pablo Candia.

Todo ocurrió hace dos semanas en medio de una reunión de pauta, donde Gutiérrez expresó su incomodidad con algunas acciones del influencer. En este contexto, Candia se sumó al reclamo, señalando que las filtraciones de su colega le habrían provocado "ciertos conflictos".

Por su parte, el creador de contenido aseguró sentirse víctima de una encerrona coordinada por sus compañeros.

Tras fuertes dichos, descargos y acusaciones entre los involucrados, Chilevisión decidió suspender la participación de los tres panelistas en estelar de farándula, explicando que "el trabajo periodístico que se hace en Primer Plano no puede verse perjudicado por un cahuín que no sucedió acá".

Cecilia Gutiérrez se va a Canal 13

En medio de la polémica que remeció a "Primer Plano", la situación no tardó en tener consecuencias fuera de pantalla. Una de las primeras en tomar un nuevo rumbo fue Cecilia Gutiérrez, quien confirmó su salida de Chilevisión.

La comunicadora dará un giro en su carrera y regresará a Canal 13, donde se integrará al programa de espectáculos "Hay que decirlo", espacio en el que ya había participado anteriorment, a partir del 1 de abril.

Sobre este nuevo paso, Gutiérrez aseguró que "siempre supe que iba a volver", destacando además la cercanía que mantiene con el equipo y el formato del programa.

En paralelo, y casi como efecto dominó del conflicto, Danilo 21 también anunció que no continuará en el canal, asegurando que optó por dar un paso al costado tras la polémica que marcó al espacio.