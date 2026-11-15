"Chechito", exparticipante de docureality, fue detenido tras amenazas a alcalde de Romeral

Sergio Figueroa Yebul, el recordado "Chechito" del docureality "Solteros en busca del amor" de Canal 13, fue detenido por Carabineros tras ser denunciado por presuntas amenazas contra el alcalde de Romeral, José Antonio Arellano.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del viernes 13 de noviembre, luego de que el jefe comunal recibiera un mensaje de WhatsApp del exparticipante televisivo, poco antes del desfile oficial por el aniversario de la comuna.

"Hoy se va a llevar una buena sorpresa en el desfile. Yo soy capaz de mucho", decía el texto que, según los antecedentes de la denuncia, habría enviado Figueroa a la autoridad.

Ante la situación, Arellano acudió personalmente a la Tenencia de Romeral para denunciar los hechos. El alcalde aseguró que tanto él como integrantes de su equipo llevaban más de dos meses recibiendo mensajes de hostigamiento a través de redes sociales.

Cerca de media hora después de iniciado el desfile, Carabineros detuvo a Figueroa en las inmediaciones del evento. Durante su traslado desde Romeral hasta la Tercera Comisaría de Teno, el hombre publicó registros en sus redes sociales desde el interior del vehículo policial.

Chechito fue formalizado por amenazas contra el alcalde

En tanto, el sábado 14 de noviembre, Figueroa fue formalizado por el delito de amenazas, luego de la denuncia presentada por el jefe comunal.

Tras la audiencia, el tribunal decretó arraigo nacional y la prohibición de acercarse al edil, además de impedir que lo hostigue mediante redes sociales, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp.

La investigación tendrá un plazo de 60 días y se programó una nueva audiencia para el 14 de enero de 2027, instancia en la que se analizará una eventual salida alternativa.

Cabe recordar que Figueroa había participado en la campaña de Arellano y trabajado en el municipio, pero tras dejar sus funciones comenzó a cuestionar públicamente la gestión del alcalde.