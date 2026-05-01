Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y neblina
Santiago16.5°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

“¡Chile, Chile!”: público mexicano sorprende con cánticos en multitudinario show de 31 minutos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El público mexicano convirtió el cierre del show en un momento viral.

“¡Chile, Chile!”: público mexicano sorprende con cánticos en multitudinario show de 31 minutos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más de 230.000 personas se reunieron en el icónico Zócalo de la Ciudad de México para un concierto gratuito de 31 minutos, y las redes sociales se han llenado de cientos de registros del momento.

Uno de los más emocionantes fue cuando el público mexicano coreó “¡Chile, Chile!” al término del multitudinario encuentro.

A través de su cuenta oficial, 31 minutos dedicó un mensaje al público mexicano: "Nos dicen que éramos 230.000 amigos anoche en el Zócalo, cantando, bailando, celebrando. Fuimos millones. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con el ♥️ lleno".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada