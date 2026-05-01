“¡Chile, Chile!”: público mexicano sorprende con cánticos en multitudinario show de 31 minutos

Más de 230.000 personas se reunieron en el icónico Zócalo de la Ciudad de México para un concierto gratuito de 31 minutos, y las redes sociales se han llenado de cientos de registros del momento.

Uno de los más emocionantes fue cuando el público mexicano coreó “¡Chile, Chile!” al término del multitudinario encuentro.

A través de su cuenta oficial, 31 minutos dedicó un mensaje al público mexicano: "Nos dicen que éramos 230.000 amigos anoche en el Zócalo, cantando, bailando, celebrando. Fuimos millones. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con el ♥️ lleno".