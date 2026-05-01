La U apuesta al repunte ante Deportes La Serena para avanzar en la Copa de la Liga
El elenco azul marcha tercero en el Grupo D.
El elenco azul marcha tercero en el Grupo D.
Vuelve a disputarse la Copa de la Liga y el Estadio de La Portada tendrá un cruce de dos equipos que quieren recuperarse en el Grupo D cuando Deportes La Serena reciba a Universidad de Chile este sábado 2 de mayo, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).
El cuadro "azul" llega con aires renovados tras adjudicarse a su favor el Clásico Universitario ante la UC. Con esto, buscarán sumar puntos para salir de ese incómodo tercer lugar que los tiene con 4 unidades mirando de reojo los 6 que tienen a Audax Italiano en la cima, sitio de altísimo valor por dar el único boleto a semifinales.
La posible formación de Fernando Gago para esta ocasión será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.
Por su parte, el conjunto "papayero" arriba a este duelo en el fondo de la clasificación con apenas un punto. A eso se suma un antecedente negativo, ya que ante el rival de turno igualaron 2-2 en el duelo de ida de este torneo, pero después tuvieron una aparatosa caída 4-0 en la Liga de Primera.
Con arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.