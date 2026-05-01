La U apuesta al repunte ante Deportes La Serena para avanzar en la Copa de la Liga

Vuelve a disputarse la Copa de la Liga y el Estadio de La Portada tendrá un cruce de dos equipos que quieren recuperarse en el Grupo D cuando Deportes La Serena reciba a Universidad de Chile este sábado 2 de mayo, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

El cuadro "azul" llega con aires renovados tras adjudicarse a su favor el Clásico Universitario ante la UC. Con esto, buscarán sumar puntos para salir de ese incómodo tercer lugar que los tiene con 4 unidades mirando de reojo los 6 que tienen a Audax Italiano en la cima, sitio de altísimo valor por dar el único boleto a semifinales.

La posible formación de Fernando Gago para esta ocasión será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Por su parte, el conjunto "papayero" arriba a este duelo en el fondo de la clasificación con apenas un punto. A eso se suma un antecedente negativo, ya que ante el rival de turno igualaron 2-2 en el duelo de ida de este torneo, pero después tuvieron una aparatosa caída 4-0 en la Liga de Primera.

Con arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.