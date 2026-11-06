Chilevisión transmitirá el Festival Nacional del Guatón Loyola 2026: Artistas y animadores confirmados
El evento de Los Andes ya había sido emitido por el canal en 2025.
El evento de Los Andes ya había sido emitido por el canal en 2025.
Chilevisión anunció que volverá a transmitir el Festival Nacional del Guatón Loyola de Los Andes tras la exitosa emisión de 2025.
Para esta ocasión el evento volverá a contar con la dupla de animadores conformada por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber. Además se anunció la presencia de la periodista Daniela Muñoz en backstage, además de Gala Caldirola y Vasco Moulian como jurados.
"Chilevisión es uno de los canales más relevantes de la televisión chilena y nos da la oportunidad de visibilizar este hermoso festival folclórico que es una instancia de esparcimiento, entretención y cultura para toda la familia", destacó Manuel Rivera, alcalde de Los Andes.
El certamen se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre con la siguiente parrilla de artistas: