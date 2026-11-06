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Tópicos: Magazine | Televisión

Chilevisión transmitirá el Festival Nacional del Guatón Loyola 2026: Artistas y animadores confirmados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento de Los Andes ya había sido emitido por el canal en 2025.

Chilevisión transmitirá el Festival Nacional del Guatón Loyola 2026: Artistas y animadores confirmados
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Chilevisión anunció que volverá a transmitir el Festival Nacional del Guatón Loyola de Los Andes tras la exitosa emisión de 2025.

Para esta ocasión el evento volverá a contar con la dupla de animadores conformada por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber. Además se anunció la presencia de la periodista Daniela Muñoz en backstage, además de Gala Caldirola y Vasco Moulian como jurados.

"Chilevisión es uno de los canales más relevantes de la televisión chilena y nos da la oportunidad de visibilizar este hermoso festival folclórico que es una instancia de esparcimiento, entretención y cultura para toda la familia", destacó Manuel Rivera, alcalde de Los Andes.

El certamen se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre con la siguiente parrilla de artistas:

Viernes 27 de noviembre

  • Noche de Brujas
  • Felipe Parra
  • A los 4 vientos

Sábado 28 de noviembre

  • Garras de Amor
  • Claudio Michaux
  • Karla Melo

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