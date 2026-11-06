Chilevisión transmitirá el Festival Nacional del Guatón Loyola 2026: Artistas y animadores confirmados

Chilevisión anunció que volverá a transmitir el Festival Nacional del Guatón Loyola de Los Andes tras la exitosa emisión de 2025.

Para esta ocasión el evento volverá a contar con la dupla de animadores conformada por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber. Además se anunció la presencia de la periodista Daniela Muñoz en backstage, además de Gala Caldirola y Vasco Moulian como jurados.

"Chilevisión es uno de los canales más relevantes de la televisión chilena y nos da la oportunidad de visibilizar este hermoso festival folclórico que es una instancia de esparcimiento, entretención y cultura para toda la familia", destacó Manuel Rivera, alcalde de Los Andes.

El certamen se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre con la siguiente parrilla de artistas:

Viernes 27 de noviembre

Noche de Brujas

Felipe Parra

A los 4 vientos

Sábado 28 de noviembre