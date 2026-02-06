Chilevisión y Canal 13 se enfrentan por el rating con sus festivales de verano

Este viernes 6 y sábado 7 de febrero Chilevisión y Canal 13 se enfrentarán por el rating con la transmisión de sus propios festivales musicales de verano.

Por un lado Chilevisión continuará con la senda de emitir eventos veraniegos y se trasladará a Parral para el "Vibra Fest", el cual se enmarca dentro de la Semana Parralina.

Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz estarán en la animación del certamen, que en su jornada de viernes tendrá a Francisca Valenzuela y Tomo Como Rey, además del humor de Che Copete.

El día sábado "Vibra Fest" tendrá a La Noche, Memo Bunke y Movimiento Original.

En paralelo Canal 13 debutará en este verano 2026 con la emisión del Festival Palmenia Pizarro San Felipe 2026 con Ignacio Gutiérrez y Karla Constant como animadores.

La programación de este viernes tendrá a Alanys Lagos, Monse Jérez en el humor y Loyaltty, mientras que el sábado contará con Los Jaivas, Mauricio Flores en el humor y La Combo Tortuga.