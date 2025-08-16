Chilevisión trae de regreso el programa "Fiebre de baile"

Después de 13 años, Chilevisión confirmó el regreso de uno de sus programas más icónicos: "Fiebre de Baile", esta vez con la conducción de Diana Bolocco.

El exitoso estelar marcó una época televisiva con sus competencias, romances y

momentos inolvidables y ahora en su regreso mezclará la esencia que lo hizo famoso con nuevas tendencias y redes sociales.

Según el canal privado, la nueva temporada promete ritmos clásicos que hicieron vibrar al público, pero también incorporará desafíos y tendencias virales para conquistar a las nuevas generaciones.

Los detalles sobre los jurados del programa, los competidores confirmados y la fecha de estreno serán revelados muy pronto.

"Fiebre de baile" debutó en 2009 con Julian Elfenbein en la conducción, durante sus primeras tres temporadas. La cuarta fue conducida por Rafael Araneda y la quinta por Cristián Sánchez.