CHV prepara el regreso de "El Club de la Comedia": estos son los primeros confirmados

Chilevisión ya prepara el regreso de "El Club de la Comedia", espacio que estuvo al aire entre 2007 y 2014 y que se convirtió en una vitrina clave para el humor nacional.

De acuerdo al canal, el estelar humorístico volverá con una propuesta renovada y un elenco mixto, combinando comediantes consolidados y nuevas figuras, en una apuesta por actualizar el formato para la actual parrilla del canal.

En tanto, los primeros nombres confirmados son María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez y Claudio Michaux, este último con fuerte presencia en contenidos digitales y formatos de reacción.

Además, esta nueva versión contará con el regreso de Pato Pimienta, uno de los rostros históricos del espacio, quien asumirá el rol de director creativo del proyecto.

El retorno de "El Club de la Comedia" se da tras la partida de "Detrás del Muro" a Mega, que dejó vacante el bloque de comedia en la señal.

Desde el canal explican que el espacio buscará conectar con nuevas audiencias sin perder el espíritu que lo convirtió en uno de los programas más recordados del género en la televisión chilena.