Claudia Conserva vuelve a Canal 13 con "Milf": estará acompañada por dos panelistas originales

La animadora Claudia Conserva regresará a la pantalla chica con el programa "Milf", marcando el retorno del espacio en distintas plataformas y su vuelta a la televisión abierta.

Sobre este nuevo ciclo, la conductora valoró el regreso del proyecto y su retorno al canal tras dos décadas. "Me parece una muy buena noticia para todos que vuelva 'Milf' y mejor aún al 13. Todas hemos trabajado ahí y es nuestro escenario ideal", afirmó. Además, agregó que "siempre pensamos en volver con 'Milf' en digital, pero fue una sorpresa que nos contemplaran para la TV abierta también", destacando su regreso a la estación donde trabajó durante los años noventa y 2000.

En esta nueva etapa, no estará sola, ya que contará con la participación de Maly Jorquiera y Yazmín Vásquez, panelistas originales del programa, quienes volverán a acompañarla en el espacio.

Además del regreso a la televisión, el proyecto también tendrá presencia en plataformas digitales, con emisiones desde el 4 de mayo a través del canal de YouTube del 13, donde se estrenarán nuevos capítulos cada lunes a las 13:00 horas. Estos episodios también serán emitidos posteriormente en televisión abierta, en segunda franja prime.

Cabe señalar que "Milf" retorna a la pantalla luego de tres años fuera del aire, tras haberse emitido hasta el 9 de junio de 2023 en TV+.

El programa debutará durante la primera semana de mayo en el canal de Inés Matte Urrejola.