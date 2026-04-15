Claudio Michaux lanza honesta crítica sobre "El Club de la Comedia": "Están haciendo las cosas mal"

El comediante Claudio Michaux sorprendió al entregar su sincera opinión sobre "El Club de la Comedia" y los tibios resultados del programa.

Durante el podcast "Malos Perdedores", el conductor del programa de comedia aprovechó de elogiar el trabajo de "The Ellas Show" -dupla conformada por los influencers David Montoya y Tomás "El Tomi" Printemps-, quienes fueron parte del área digital de "Fiebre de Baile" en Chilevisión.

"Sea lo que sea, yo creo que lo van a hacer espectacular", dijo a ambos, en medio de rumores sobre su posible arribo a otro canal.

Michaux se sincera

Tras este comentario, Pamela Díaz preguntó directamente: "¿Estás reclamando en vivo y en directo a tu canal que está haciendo las cosas mal?".

"No, no, 'El Club de la Comedia' está haciendo las cosas mal (...) En el resto yo creo que las cosas están bien, yo en digital estoy bacán y en la tele también", respondió el humorista.

Posteriormente, La Fiera abordó las comparaciones del espacio con la versión anterior, indicando que "hoy día hacer humor no está fácil (...) He escuchado de otros comediantes que no están llenando algunos, que hay muchos espectáculos (...) Entonces hacer televisión, creer que a la gente le gusta todo, estamos mal".

Al respecto, Michaux criticó la decisión de mantener el nombre del programa: "Quizás, que era algo que se habló harto, que pudo haberse llamado 'El Club', como otro nombre. Algo similar, pero no es lo mismo", agregó.

"Es que al llamarse antes igual, la gente espera lo mismo de antes", sentenció.