¿Cómo dijo?: el hilarante chascarro en programa antofagastino

Un divertido momento se vivió en el canal Antofagasta Televisión, que se emite por señal abierta digital y cable, ya viralizado por múltiples cuentas de redes sociales y que prueba que en programas en vivo todo puede pasar.

En el espacio "Matinal de Antofagasta", los animadores conversaban sobre desayunos, cuando la conductora detalló cómo era su primera comida del día favorita: "El cafecito, huevito, paltita...quedo como tula, como tuna, perdón", lanzó.

El momento causó risas entre el equipo y fue acompañado incluso por un doble "chan" lanzado desde la mesa de audio.