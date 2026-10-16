Creador de "Siempre hay un chileno" criticó nuevo horario del programa: "Nos preocupa"

Marcelo Kiwi, el conductor y creador del programa "Siempre hay un chileno", criticó el cambio de horario que experimentó el espacio con su nueva temporada.

El show pasó de transmitirse en Canal 13 los fines de semana al bloque prime del miércoles y quedó en el cuarto lugar de audiencia.

La situación fue comentada por Kiwi en sus redes sociales, donde señaló que existe preocupación dentro del equipo del programa. "Algo de pelea se hizo pero no basta con hacer un trabajo duro", lamentó el realizador audiovisual en un video.

"Aunque el rating nunca nos ha quitado demasiado el sueño, sí nos preocupa algo mucho más importante: que mucha gente que nos sigue desde hace años no haya podido ver el programa", agregó.

"Sabemos que el cambio de día y horario no ha sido fácil", indicó sobre la nueva emisión de "Siempre hay un chileno". Además cuestionó a Canal 13 por no querer "compartir los capítulos por YouTube, lo que hace más difícil que puedan verlos quienes se los perdieron o nos siguen desde el extranjero".

De todas formas concluyó señalando que "estamos felices de estar de vuelta, de seguir contando historias de chilenos por el mundo y, sobre todo, de recibir tantos mensajes cariñosos después del estreno".