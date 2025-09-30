Confirman millonaria multa a CHV por reportaje "sensacionalista"

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción a Chilevisión por la emisión del reportaje "Los Gallegos" en el matinal "Contigo en la Mañana".

De acuerdo al fallo, se establece que la forma y contexto de la cobertura "se transformaron la emisión en sensacionalista", indicando que ciertos registros "se apartan de la necesidad informativa".

En la nota, emitida en horario de protección a menores, se presentaron imágenes de personas portando armas de fuego, un sujeto mostrando una granada y la violenta reducción a una mujer.

A raíz de esta sanción, impuesta inicialmente por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y ratificada tras la apelación presentada por CHV, el canal deberá pagar una multa de 21 UTM, equivalente a $1.454.565, por los contenidos difundidos.

Asimismo, la justicia concluyó que la condena "se encuentra dentro de las facultades legales y constitucionales del Consejo Nacional de Televisión" y que la cifra de la multa es "proporcional a los hechos constitutivos de la infracción".

Con este fallo, la justicia subraya la obligación de los medios de resguardar derechos fundamentales al abordar casos judiciales en televisión abierta.