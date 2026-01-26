Consuelo Saavedra se integra a Canal 13 tras ocho años fuera de pantalla

La periodista Consuelo Saavedra se incorporará a Canal 13 tras ocho años alejada de las pantallas.

La comunicadora, reconocida por su extensa trayectoria en TVN con espacios como "24 Horas Central" y "Estado Nacional", concretó su retorno luego de residir varios años en Londres junto a su familia, donde se trasladó debido al trabajo de su esposo, Andrés Velasco.

Saavedra se sumará al equipo de prensa de la estación televisiva junto a figuras como Soledad Onetto, Ramón Ulloa, Iván Valenzuela y Mónica Pérez, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de los contenidos informativos de la señal.

En tanto, el área de prensa del canal, el director Claudio Villavicencio destacó su incorporación, señalando que "nuestro potencial está en la credibilidad y el análisis, y Consuelo Saavedra será un aporte por su experiencia y trayectoria".

La periodista ya había retomado vínculos con el grupo 13 durante 2025, cuando se integró a Radio 13C con los programas "Cuatro Cabezas Global" y "Plan C", lo que antecedió su regreso a la pantalla chica.