Cony Capelli se suma a "Fiebre de Baile": "Yo lo puedo hacer todo"

Cony Capelli, panelista de "Plan Perfecto", es la tercera participante confirmada para el regreso de "Fiebre de Baile".

A través de un comunicado, Chilevisión anunció este miércoles que la ganadora de "Gran Hermano" llegará al programa para mostrar sus conocimientos de danza.

"Creo que no podría hacer nada porque yo lo puedo hacer todo", aseguró el rostro televisivo, quien se presentó como modelo y bailarina profesional en el mencionado reality show.

Asimismo, la joven demostró su pasión por el baile ante las cámaras de la "casa más famosa del mundo", explicando que comenzó a tomar clases de ballet clásico a temprana edad, disciplina que dejó a los 18 años por su alta exigencia y rigurosidad.

Consultada por una persona con la que no le gustaría bailar, la influencer mencionó el a Sebastián Ramírez, polémico chico reality con el que tuvo una tormentosa relación en el programa de telerrealidad.

Además de Capelli, la señal de Paramount confirmó anteriormente que Nicole "Luli" Moreno y Kike Acuña serán parte del estelar, conducido por Diana Bolocco.