Corey Harrison de "El precio de la historia" sufrió grave accidente: terminó con 11 fracturas

Corey Harrison, reconocida figura de "El precio de la historia", terminó hospitalizado tras sufrir grave accidente en motocicleta.

A través de redes sociales, el presentador del programa entregó detalles de su estado de salud, desmintiendo rumores que aseguraban que había muerto.

En este contexto, el hombre de 42 años compartió fotografías en las que se le ve en una cama de hospital, conectado a una máquina vital y con el rostro herido.

"Estoy bastante jodido, pero bien. Las barras antivuelco son increíbles. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica", explicó.

Además, Harrison aprovechó de disculparse con su padre Rick, que contrajo matrimonio recientemente con Angie Polushkin en México: "Perdón, papá, parece que me voy a perder tu boda", dijo.

Si bien, Corey mencionó que pasará seis semanas internado, afirmó que se encuentra "estable y bajo observación".