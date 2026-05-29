"El Club de la Comedia" pierde a tres de sus figuras tras cambios dentro de Chilevisión
"La cosa iba para otro lado", aseguró uno de los comediantes salientes.
"La cosa iba para otro lado", aseguró uno de los comediantes salientes.
Un verdadero remezón vivió este viernes el programa "El Club de la Comedia" de Chilevisión tras la salida de tres de sus figuras.
Según detalla La Cuarta, Diego Urrutia, Gon Trujillo y Lis La Cubana fueron desvinculados del canal luego de alcanzar un acuerdo.
"El proyecto tomó otro rumbo que a mí no me acomodaba, la verdad... y claro, el cambio de jefe para mí también fue duro, porque yo estaba básicamente ahí por ellos y me interesaba estar ahí con ellos", señaló Diego Urrutia al citado medio.
En los últimos meses Chilevisión vivió una serie de cambios a nivel ejecutivo tras la compra del canal por parte de Vytal Group, incluyendo la salida de Julio César Rodríguez y del exejecutivo de Eventos Especiales y Nuevas Estrategias, Eduardo "Fido" Cabezas.
"Después se fue Julio, al rato se fue Fido y no me sentí tan cómodo con los nuevos jefes", recalcó Urrutia.
Por su parte Gon Trujillo agradeció al canal y al programa "por el aprendizaje y por la entrega cada semana".