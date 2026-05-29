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Tópicos: Magazine | Televisión

"El Club de la Comedia" pierde a tres de sus figuras tras cambios dentro de Chilevisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"La cosa iba para otro lado", aseguró uno de los comediantes salientes.
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Un verdadero remezón vivió este viernes el programa "El Club de la Comedia" de Chilevisión tras la salida de tres de sus figuras.

Según detalla La Cuarta, Diego Urrutia, Gon Trujillo y Lis La Cubana fueron desvinculados del canal luego de alcanzar un acuerdo.

"El proyecto tomó otro rumbo que a mí no me acomodaba, la verdad... y claro, el cambio de jefe para mí también fue duro, porque yo estaba básicamente ahí por ellos y me interesaba estar ahí con ellos", señaló Diego Urrutia al citado medio.

En los últimos meses Chilevisión vivió una serie de cambios a nivel ejecutivo tras la compra del canal por parte de Vytal Group, incluyendo la salida de Julio César Rodríguez y del exejecutivo de Eventos Especiales y Nuevas Estrategias, Eduardo "Fido" Cabezas.

"Después se fue Julio, al rato se fue Fido y no me sentí tan cómodo con los nuevos jefes", recalcó Urrutia.

Por su parte Gon Trujillo agradeció al canal y al programa "por el aprendizaje y por la entrega cada semana".

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