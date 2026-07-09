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Tópicos: Magazine | Televisión

"Estaré en mi salsa": Julio Milostich confirma que será parte de "Fiebre de Canto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pese a que el canal aún no confirma a sus participantes, el actor adelantó que estará en el estelar.

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El actor Julio Milostich reveló que será uno de los participantes del estelar "Fiebre de Canto". 

En conversación con "Es hora de innovar", el intérprete confirmó que será parte del programa de Chilevisión.

"Estoy invitado a participar, estoy muy contento, estaré en mi salsa porque me encanta cantar", comentó. 

Pese a que la estación de Machasa aún no confirma la lista de figuras que estarán en el espacio, rumores señalan que Catalina Palacios y Fernando Larraín serían algunos de los nombres.

En tanto, el sucesor de "Fiebre de Baile", conducido por Diana Bolocco, estaría llegando a las pantallas en agosto. 

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