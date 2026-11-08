"Estoy enojada contigo": Diana Bolocco y Martín Cárcamo se reencontraron en pantalla en la Teletón

Durante el cierre de la Teletón 2026 se produjo el reencuentro en pantalla de Diana Bolocco y Martín Cárcamo luego de los rumores que protagonizaron durante este año.

Hace unos meses el nombre de Bolocco sonó para hacerse cargo, junto a Cárcamo, de la nueva temporada de "Vértigo" en Canal 13, repitiendo así la clásica dupla que animó el programa entre 2012 y 2018. Sin embargo fue Tita Ureta quien arribó en su lugar.

"Yo estoy enojada contigo", le dijo Diana a Martín sobre el escenario del Estadio Nacional. "Está tan linda la Diana", replicó el animador, intentando desviar la conversación. "Ahora, po... sin embargo, rápidamente me olvidaste", respondió ella.

"¿Cómo podría yo olvidar a mi primer amor?", aseguró Cárcamo. Luego intercambiaron icónicas frases de sus programas y se fundieron en un cariñoso piquito pedido por el público.