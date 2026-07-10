Fernando Larraín y Eva Gómez son los primeros confirmados para "Fiebre de Canto"

El programa "Fiebre de Canto" comienza a tomar forma, y es que este viernes Chilevisión anunció los nombres de dos de sus participantes.

Tras varios rumores, el canal de Machasa finalmente confirmó la participación del actor Fernando Larraín, que dejará de lado la actuación para enfrentarse al reto de conquistar al público a través del canto.

En tanto, la animadora Eva Gómez también pondrá a prueba sus habilidades vocales en esta competencia.

De esta forma, el protagonista de "Casado con Hijos" y la exanimadora del Festival de Viña se unen a Julio Milostich, quien ya adelantó su paso por el estelar.

Conducido por Diana Bolocco, el programa llegará proximamente a las pantallas.