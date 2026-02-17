Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

"Fiebre de Baile" confirma a Karen Paola y Gonzalo Valenzuela para su segunda temporada

Autor: Redacción Cooperativa

Además el programa anunció la fecha de estreno de sus nuevos episodios.
En portada

Chilevisión confirmó dos nuevos participantes para "Fiebre de Baile" y anunció la fecha de estreno de su segunda temporada.

Uno de los recién llegados es el actor Gonzalo Valenzuela, quien reaparece públicamente tras su ruptura con Kika Silva y lo hace con un renovado look. "Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, su incorporación suma experiencia y presencia escénica a la pista de baile", asegura el canal.

La otra confirmada es la ex "Mekano" Karen Paola, quien viene de una breve y comentada participación en "Mundos Opuestos" de Canal 13.

Los confirmados para Fiebre de Baile 2

Estos son los nombres que se han confirmado para la segunda temporada de Fiebre de Baile

  • Karen Paola
  • Gonzalo Valenzuela
  • Valentina Roth
  • Fran Maira
  • Junior Playboy
  • Botota Fox
  • Betsy Camino
  • Mariela Sotomayor
  • Diego Venegas
  • Daniela Castro

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno de la segunda temporada de "Fiebre de Baile" está fijado para el lunes 2 de marzo.

