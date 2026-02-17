"Fiebre de Baile" confirma a Karen Paola y Gonzalo Valenzuela para su segunda temporada

Chilevisión confirmó dos nuevos participantes para "Fiebre de Baile" y anunció la fecha de estreno de su segunda temporada.

Uno de los recién llegados es el actor Gonzalo Valenzuela, quien reaparece públicamente tras su ruptura con Kika Silva y lo hace con un renovado look. "Con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, su incorporación suma experiencia y presencia escénica a la pista de baile", asegura el canal.

La otra confirmada es la ex "Mekano" Karen Paola, quien viene de una breve y comentada participación en "Mundos Opuestos" de Canal 13.

Los confirmados para Fiebre de Baile 2

Estos son los nombres que se han confirmado para la segunda temporada de Fiebre de Baile

Karen Paola

Gonzalo Valenzuela

Valentina Roth

Fran Maira

Junior Playboy

Botota Fox

Betsy Camino

Mariela Sotomayor

Diego Venegas

Daniela Castro

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno de la segunda temporada de "Fiebre de Baile" está fijado para el lunes 2 de marzo.