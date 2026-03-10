José Antonio Neme es el rostro más confiable y cercano de la televisión según el CNTV

José Antonio Neme es el rostro de televisión que más genera confianza y cercanía con el público, según un reciente estudio del Consejo Nacional de Televisión.

La entidad realizó su habitual estudio para la confianza en la TV, el cual determinó que un 37% de los encuestados considera que Neme es la cara más confiable en la pantalla chica.

El periodista también obtuvo título del rostro más cercano con un 34%, mientras que un 67% consideró que realiza sus opiniones sin presiones políticas ni editoriales.

En el apartado de la confianza, también aparecieron Rodrigo Sepúlveda con un 11%; Julio César Rodríguez con un 9%; Juan Manuel Astorga con un 5% y José Luis Repenning con un 4%. La primera mujer en la lista es Priscilla Vargas con un 3%.

Mega, el canal más confiable

El estudio también reveló que los chilenos consideran a Mega como el canal más confiable de la televisión chilena con un 38% de las preferencias. Le siguió Canal 13 con 34%; Chilevisión con 33%; TVN con 26%; TV+ con 23% y La Red con 22%.

Además Neme y Mega consolidaron sus cifras con "Mucho Gusto", programa que fue calificado como el matinal más confiable de la TV con un 34%.