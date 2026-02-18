José Antonio Raffo y Diego Pizarro son confirmados para la temporada 2 de "Fiebre de Baile"

A pocas semanas del estreno de su segunda temporada, "Fiebre de Baile" confirmó la incorporación de dos nuevos participantes.

Se trata del actor José Antonio Raffo, conocido por teleseries como "Perdona Nuestros Pecados" y "Amar Profundo", y el influencer Diego Pizarro, creador de contenidos conocido en redes sociales como el "bailarín del metro".

Estos nombres se unen al listado oficial de participantes, compuesto por Vale Roth, Betsy Camino, Fran Maira, Junior Playboy, Mariela Sotomayor, Gonzalo Valenzuela, Diego Venegas, Karen Paola, Botota Fox, Dani Castro y Botota Fox.

La nueva temporada de "Fiebre de Baile", que volverá a tener a Diana Bolocco en la animación, llegará a las pantallas de Chilevisión el próximo 2 de marzo.