Juan Manuel Pena Passaro debuta como jurado de "MasterChef": "La gente piensa que uno es malo"

Juan Manuel Pena Passaro se refirió a su debut como jurado en "MasterChef Chile", rol que asumió por primera vez en esta nueva temporada del programa de cocina.

En conversación con Cooperativa, el chef argentino reconoció que su incorporación al espacio fue inesperada y que representa un desafío importante, aunque aseguró que busca disfrutar esta nueva experiencia televisiva.

"Es la primera experiencia en MasterChef. Feliz, era algo que no tenía planificado, me llegó. Lindo, obviamente es un desafío muy importante porque hay mucha responsabilidad formar parte de MasterChef. Un orgullo y, obviamente, tratar de disfrutarlo al máximo", señaló.

Su particular forma de enfrentar el rol

Pena Passaro también contó que, pese a la imagen que algunos podrían tener de él como jurado, no pretende mantener una actitud estricta durante toda la competencia: "Generalmente la gente piensa que uno es malo y no soy tan malo", bromeó.

"Hay que ser estricto en las veces que amerita el plato, pero en general trato de venir y hacerles el aguante a los chicos porque la cocina para mí es una diversión, es disfrutar, y eso es lo que hay que mostrar también", sostuvo.

Con 22 años de trayectoria en Chile, el cocinero también destacó su vínculo con la gastronomía nacional, recordando que su acercamiento comenzó cuando probó unos porotos con rienda poco después de llegar al país. "Me explotó la cabeza. Y a partir de ahí no pude abandonar esta gran cocina", relató.

"MasterChef Chile" debutará en las pantallas de TVN este domingo 4 de octubre a las 22:30 horas. Además, el programa culinario estará disponible en HBO Max.