Alcaldesa de Quinta Normal: En seguridad, el Gobierno ha llevado el debate más a dividir que a juntar

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, acusó en Cooperativa que, en materia de seguridad, el Gobierno de Kast ha llevado el debate "más bien a dividir que a juntar" al mundo político.

Delfino es una de los ocho jefes comunales que esta semana arribaron a La Moneda y entregaron una carta al Ejecutivo, a fin de solicitar "acciones inmediatas" para reforzar de la seguridad en sus respectivas comunas, además de combatir la delincuencia mediante la inversión en espacios públicos y la prevención de la infancia; "énfasis que han estado un poco afuera" de la discusión, dijo a El Diario de Cooperativa.

En este escenario, "espero que el Gobierno pueda establecer un diálogo permanente con los alcaldes y alcaldesas. (Sin embargo), la verdad es que esto ha sido un poco difícil a propósito del reglamento de Seguridad (Municipal), que si bien se establecieron algunas conversaciones, finalmente lo que sale en la propuesta es algo completamente distinto a lo que se había hablado", fustigó la alcaldesa de Quinta Normal.

"(Dicho eso), creo que lamentablemente el Gobierno, en materia de seguridad -y en otras también-, ha llevado el debate más bien a dividir que a juntar. Considero que en esta área hay que ir aunando posturas y no separarnos por diferencias políticas, porque hay temas que resolver independientemente de eso y los vecinos quieren que le resuelvan los problemas", exhortó la militante socialista.

"Entonces, nosotros finalmente con esta carta lo que estamos diciendo es que las amenazas la viven muchos residentes a nivel nacional y conviven con el crimen organizado en sus propios barrios. Están aburridos de esto y, por lo mismo, hay que tomar acciones concretas, y hay algunas medidas que nosotros estamos proponiendo que van en la línea de lo que he comentado", explicó la vicepresidenta de la AChM.

En su nueva propuesta, La Moneda debe poner énfasis "donde la gente también lo quiere"

Respecto a la reforma constitucional de seguridad que el Gobierno propuso y que todavía no retira del Congreso antes de alcanzar un acuerdo parlamentario para lograr apoyos e impulsar una iniciativa similar, Delfino lamentó "mucho" que el tema "haya generado este nivel de controversia".

La propuesta del Ejecutivo "le daba más atribuciones al Presidente de la República, escapando bastante del debate de seguridad, poniendo varias alertas por parte de expertos, academia y también de algunas personas políticas de su propio sector político", por lo que generó sólo "ruido y debate" cuando "lo que quieren finalmente las personas es que les resuelvan los problemas", reiteró.

"(Ellos piden) que haya más patrullaje en las calles, que saquen al crimen organizado de sus barrios, que se dejen de tirar fuegos artificiales, que no se agarren a balazos, que no les roben el celular o la cartera cuando están en los paraderos esperando la micro para ir a su trabajo. Todas esas cosas que suceden en la calle o a veces al interior de los hogares, lamentablemente, esta reforma constitucional no lo resolvía", dijo la socióloga.

Ante esto, "creo que es importante que el Ejecutivo (en el nuevo acuerdo parlamentario que está trabajando ahora) ponga el énfasis donde la gente también lo quiere (...), en cómo resolvemos este problema que afecta a vecinos y vecinas de todas nuestras comunas y que se refleja en esto que pasa en los barrios, y yo creo que que todo lo que el Gobierno lamentablemente ha propuesto se aleja de ello", reprochó la jefa comunal.