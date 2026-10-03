Ossandón pide terminar con las descoordinaciones en el gabinete: "El Estado no es para aprender"

La diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara, llamó este sábado a terminar con las "descoordinaciones que han existido" en el gabinete del Presidente José Antonio Kast y así evitar las mismas críticas que su sector realizaba a la Administración de Gabriel Boric respecto a que "el Estado no es para aprender".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la legisladora de Chile Vamos coincidió con declaraciones que hizo la senadora Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, quien planteó la necesidad de una "cirugía mayor" para remediar el "déficit político" del gabinete.

"Efectivamente han existido descoordinaciones que no deben existir y eso hay que superarlo. Si nosotros tenemos que estar unidos frente al crimen organizado, el Gobierno en su totalidad tiene que estar unido en todas las materias", enfatizó Ossandón.

La diputada RN afirmó que las críticas de Núñez "son bien tomadas y positivas. Recordemos que llevamos no tantos meses desde que este Gobierno partió, pero de aquí a poco tiempo más ya no podemos seguir hablando de descoordinaciones porque lo que tenemos que estar es trabajando".

En ese sentido, la vicepresidenta de la Cámara destacó que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, está realizando "gestiones para hacer cambios en los temas de las vocerías: vocería los días lunes y los días viernes, y está buscando a la persona adecuada para que estas descoordinaciones no existan nunca más".

"Nosotros no podemos caer en lo mismo que se le criticó al Gobierno anterior (respecto a) que se estaba aprendiendo. El Estado no es para aprender; el Estado es para llegar y ejecutar inmediatamente. Espero que eso suceda de aquí en adelante y no tengamos más descoordinaciones".

Finalmente, Ossandón manifestó estar de acuerdo "con las palabras de lo que dijo la senadora Núñez, (aunque) tal vez con menos fuerza, con menos publicidad, pero en el fondo el gabinete del Presidente Kast tiene que estar absolutamente unido y sin descoordinaciones, que al final te hacen perder tiempo y te terminan debilitando, y eso no puede ser".