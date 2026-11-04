K-dramas en riesgo: industria surcoreana advierte posible colapso pese a su éxito mundial

Doce asociaciones de la industria televisiva de Corea del Sur alertaron este miércoles sobre el riesgo de colapso de la producción de series y telenovelas surcoreanas, conocidas como K-dramas, pese a su popularidad mundial, y reclamaron mayores inversiones públicas.

"La base de producción de los K-dramas está al borde del colapso", afirmaron en un comunicado conjunto las organizaciones, que agrupan a productoras, guionistas, actores, directores, cadenas y técnicos, según datos de la Asociación Surcoreana de Productoras de Dramas, la producción nacional cayó cerca de un 30 % entre 2022 y 2024, mientras que las tres principales cadenas de televisión en abierto redujeron su oferta de 91 títulos en 2012 a 32 en 2023.

Las entidades atribuyeron esta caída al encarecimiento de los rodajes por la competencia de plataformas internacionales, la menor inversión televisiva y las dificultades de las productoras para conservar derechos y obtener ingresos posteriores, por lo que pidieron recuperar el volumen anual de producciones y establecer un mecanismo de financiación a medio y largo plazo de 1 billón de wones (744 millones de dólares).

Las asociaciones también criticaron los recortes previstos para 2027, que contemplan una reducción de 4.500 millones de wones (3,35 millones de dólares) en partidas audiovisuales del Ministerio de Cultura y de otros 4.400 millones (3,27 millones de dólares) destinados a la promoción televisiva del regulador.

La advertencia se conoce después de que la Agencia Surcoreana de Contenidos Creativos (KOCCA) estimara en abril que la facturación audiovisual cayó un 1,3 % interanual, hasta los 24,66 billones de wones (18.340 millones de dólares) en 2025, mientras que en mayo documentó una disminución del 4,4 % en los ingresos de las productoras independientes durante 2024.

Las organizaciones propusieron que el Gobierno impulse nuevas inversiones para restablecer un ciclo de financiación, producción, distribución y recuperación de ingresos, en colaboración con las cadenas televisivas y las plataformas digitales, en un sector que ha alcanzado reconocimiento internacional con títulos como "Si la vida te da mandarinas" (2025) y "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" (2019).