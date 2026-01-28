Karen Doggenweiler y Cathy Barriga protagonizaron tenso cruce en vivo

Durante la última emisión del matinal "Mucho Gusto", la animadora Karen Doggenweiler protagonizó un tenso cruce con Cathy Barriga.

La situación tuvo lugar en medio de una entrevista telefónica con la exalcaldesa de Maipú, mientras hablaban de la decisión de Tomás Vodanovic, actual edil de la mencionada comuna, de adherir con Fiscalía y exigir un total de 23 años de cárcel para su antecesora.

El encontrón entre Karen Doggenweiler y Cathy Barriga

El encontrón entre la periodista y la exMekano se produjo cuando la conductora le consultó por la magnitud de la pena solicitada en el proceso judicial que enfrenta.

Fue entonces cuando la "Robotina" respondió desviando la conversación hacia un ámbito personal: "Esa impresión debe ser la misma que tú tuviste cuando viviste un caso directo con tu marido", lanzó, generando un momento de evidente incomodidad.

Por su parte, el rostro de Mega defendió el resultado del proceso que enfrentó su pareja y marcó distancia entre ambos casos: "Para eso están los juicios y por eso Marco resultó inocente. Fue un caso bastante injusto", señaló, intentando retomar el eje de la entrevista.

Pese a ello, la exjefa comunal insistió en cuestionar el enfoque del diálogo y el tratamiento mediático del caso, mientras la conductora reiteraba que el tema central era la investigación por presuntas irregularidades durante su gestión municipal y no situaciones personales ajenas al proceso.

El intercambio cerró con una declaración tajante de Doggenweiler, que terminó por marcar el tono del momento en pantalla: "La justicia ya zanjó ese caso, y hoy la que está sentada en el banquillo de los acusados eres tú", en referencia a la causa por la que Barriga arriesga más de dos décadas tras las rejas.