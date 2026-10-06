Kneza de "Yingo" volvió a la televisión y apostó por la cocina en "MasterChef"

Julio Canessa, mejor conocido como Kneza, volvió a la televisión y esta vez lo hizo en las cocinas de "MasterChef Chile", donde el recordado integrante de "Yingo" llegó para demostrar sus habilidades gastronómicas.

Frente al jurado, el exparticipante del programa juvenil contó que actualmente está dedicado a la cocina y que desde hace tres años tiene un emprendimiento de asados a domicilio: "A los 17 años estuve en un programa juvenil, acá en Chile, en Yingo, pero ahora estoy dedicado a la cocina", explicó.

Para demostrar sus conocimientos, Kneza preparó un filete envuelto en tocino acompañado de un risotto de hongos, aunque al momento de emplatar cometió un error que no pasó inadvertido para los jueces.

El participante olvidó retirar el hilo que utilizó para sostener el tocino alrededor de la carne, situación que Yann Yvin advirtió de inmediato: "Hay un detalle, hay gente que se fue del programa por ese detalle", le señaló el chef.

Aunque los expertos destacaron el sabor de la carne, el risotto también recibió críticas por estar demasiado dulce y finalmente no logró avanzar en la competencia, mientras que Fernanda Fuentes calificó el hilo como un "error imperdonable".

"Gracias por la oportunidad, fue todo muy lindo, me encantó volver un rato a las luces y ojalá poder volver a vernos por ahí", expresó Canessa tras su eliminación del programa.