"MasterChef Chile" dio el golpe en el rating y superó a "Vértigo" en el prime

"MasterChef Chile" consiguió un importante hito en su competencia por el rating, luego de liderar por primera vez el horario prime desde su estreno y superar a "Vértigo", el estelar de Canal 13.

El resultado se registró durante la noche de este jueves 12 de noviembre, cuando el programa conducido por María Luisa Godoy alcanzó un promedio de 499.299 personas por minuto entre las 22:51 y las 01:04 horas, además de un peak de 579.235 espectadores.

En el mismo horario, Canal 13 obtuvo 465.751 personas por minuto, mientras que Chilevisión marcó 422.028 y Mega llegó a 414.306, dejando al espacio culinario al canal estatal en el primer lugar de la franja.

El resultado también se reflejó en el ranking diario de audiencia elaborado por Ibope, donde "MasterChef Chile" alcanzó el sexto puesto, mientras que "Vértigo" quedó en la posición 14, seguido por "El Club de la Comedia" en el lugar 16 y "Volverías con tu Ex 2" en el 18.

Una prueba que terminó con dos delantales negros

El capítulo estuvo marcado por una prueba de nominación en la que los participantes debían preparar un Pad Thai, incluyendo la elaboración de la pasta desde cero.

La instancia tuvo un momento particular cuando Valentina, la única aspirante con puntos Itaú disponibles, decidió no canjearlos para recibir ayuda de Nattida.

Su decisión terminó complicando la preparación y, al no alcanzar a terminar el plato, optó por no presentarlo ante los jueces. Una situación similar vivió Julio Canessa, conocido como "Kneza", quien tampoco logró emplatar dentro del tiempo establecido. Finalmente, ambos recibieron el delantal negro y quedaron en riesgo de eliminación.