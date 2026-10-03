Matilde Burgos llega a Chilevisión en reemplazo de Rafael Cavada

El canal Chilevisión anunció la incorporación de la periodista Matilde Burgos, quien llegará a conducir el espacio que dejó la salida de Rafael Cavada.

En concreto la comunicadora de CNN se hará cargo de la conducción de los bloques noticiosos AM que el canal emite los fines de semana, y que fue animado por Cavada durante varios años.

"La valiosa experiencia de Matilde combina el rigor de la entrevista de contingencia con

una mirada profundamente humana, a lo que se suma su capacidad para conducir un

programa de actualidad de cinco horas", destacó Jorge Cabezas, director de prensa de Chilevisión.

Por su parte Burgos indicó que "estoy muy contenta de integrarme a un gran equipo profesional y humano al que conozco bien, y de poder combinar mis tareas en CNN Chile con un proyecto desafiante y atractivo en Chilevisión", confirmando que continuará con sus labores en el canal de cable.