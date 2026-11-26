Después de casi siete años alejado de la pantalla abierta, Mauricio Bustamante volverá este fin de semana a la televisión para encabezar "Siete Días", la nueva apuesta de tipo revista de Chilevisión que se emitirá los sábados y domingos entre las 8:30 y las 13:00 horas.

En conversación con Cooperativa, el comunicador —que durante este tiempo se mantuvo vigente en radio y colaboraciones internacionales— confesó que no esperaba recibir una oferta televisiva a estas alturas de su carrera.

"De verdad fue una sorpresa, primero, que me invitaran a mi edad, a esta altura. Pero muy entusiasmado primero por el proyecto, porque es un proyecto distinto a lo que se está haciendo hoy día", señaló.

Uno de los factores clave para aceptar el desafío fue trabajar por primera vez en dupla con Matilde Burgos, a quien conoce hace años pero con quien solo había coincidido en coberturas puntuales. Además, destacó el enfoque editorial que buscan imprimirle al espacio: "Tratar de buscarle una vuelta a los temas tradicionales, buscar entrevistados diferentes, sumar voces a la conversación, que no sea la misma de siempre", explicó.

El balance tras su salida de TVN

Consultado por el cierre de su ciclo de 25 años en Televisión Nacional en 2020, Bustamante hizo un balance positivo de aquella pausa forzosa, asegurando que el contexto sanitario le permitió priorizar su bienestar personal y familiar.

"El cerrar una etapa larga en televisión, en el momento en que se dio, yo me atrevería a decir que fue casi una bendición (...) permitió primero cuidarme y cuidarnos, seguir trabajando —en este caso en radio— y bajar un poquito el ritmo, que yo creo que también es bueno cada cierto tiempo, bajar un poquito las revoluciones. Ahora vuelven a subir", reflexionó.