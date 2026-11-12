Mauricio Flores y la situación de su hijo: "Solamente los padres pueden empatizar"

Mauricio Flores regresó a la pantalla luego de ausentarse tras la detención de su hijo Danko, quien quedó en prisión preventiva a inicios de noviembre por tráfico de drogas.

Durante la emisión de este juves del programa "Todo va a estar bien", de Vía X, el comediante regresó a la conducción del espacio, instancia en la que decidió referirse al complejo momento que atraviesa junto a su familia.

"Han sido, sabido por todos, momentos difíciles los que me han tocado vivir junto a mi familia, pero dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y lo bueno es que he recibido muchas muestras de cariño, como las que hoy ustedes me dan al volver a mi casa", expresó frente a las cámaras.

Bajo esta línea, el intérprete del muñeco Melame se refirió a las responsabilidades del caso y al impacto que la situación ha tenido en sus cercanos.

"Hay responsabilidades que son individuales, pero los cariños son familiares. Lo que pasó y estoy viviendo, yo creo que solamente los padres pueden empatizar con la preocupación, el dolor y la pena", afirmó el humorista.

Finalmente, Flores aseguró que continuará acompañando a su hijo durante el proceso: "Pero hay que asumir: todo está en curso; todo tiene que seguir como debe ser, y a mí, como papá, solo me queda estar presente y acompañar". Además, agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante este periodo.